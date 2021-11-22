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Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
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27 листопада 00:00
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27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Аталанта --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Лейпциг --
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Нанести удар у спину чи кинути зброю? Українські спортсмени знялися у крутому кліпі

Андрій Трофімов
22 листопада, 14:17
Гурт "Бумбокс" презентував кліп на пісню "Імперії впадуть", у якому головних героїв дублювали фехтувальники Володимир Станкевич та Влада Харькова

Спортсмени стали дублерами головних героїв

Українські спортсмени успішно освоюють шоу-бізнес. Нещодавно Марина Бех знялася у кліпі гурту "Антитіла".

А тепер провідні наші шпажисти Володимир Станкевич та Влада Харкова взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Імперії впадуть" гурту "Бумбокс".

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"Імперії впадуть" – це історія про те, як стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, залишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його із собою. Іноді людина з'являється в житті іншої як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен може пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдати удару в спину або просто здатися? Кинути зброю та віддатись одне одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку", – наводить слова Гуренка Lemonade.style.

Зйомки кліпу проходили у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності Бровари. У сценах фехтування фронтмена гурту Андрія Хливнюка та модель Наталію Гоцій підміняли титуловані спортсмени, повідомляє Федерація фехтування України.

"Кліп був би зовсім іншим без Влади та Володимира. Вони грали у сценах фехтування та показали, як поводяться справжні чемпіони – без капризів, без тупотіння ніжкою, вони кілька годин чекали свого виходу і виклалися на повну. Шкода, що у нас було мало часу на спілкування", – наголосив Хливнюк.