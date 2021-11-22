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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Нанести удар в спину или бросить оружие? Украинские спортсмены снялись в крутом клипе

Андрей Трофимов
22 ноября, 14:17
Группа "Бумбокс" презентовала клип на песню "Империи упадут", в котором главных героев дублировали фехтовальщики Владимир Станкевич и Влада Харькова

Спортсмены стали дублерами главных героев

Украинские спортсмены успешно осваивают шоу-бизнес. Недавно Марина Бех снялась в клипе группы "Антитела".

А теперь ведущие наши шпажисты Владимир Станкевич и Влада Харькова приняли участие в съемках клипа на песню "Империи упадут" группы "Бумбокс".

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"Империи упадут" – это история о том, как отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти. Что делать? Встать и продолжить? Нанести удар в спину или просто сдаться? Бросить оружие и отдаться друг другу? Вариантов множество, как и множество тактик в фехтовальном поединке", – приводит слова Гуренко Lemonade.style.

Съемки клипа проходили в Киевской областной школе высшего спортивного мастерства Бровары. В сценах фехтования фронтмена группы Андрея Хлывнюка и модель Наталью Гоций подменяли титулованные спортсмены, – сообщает Федерация фехтования Украины.

"Клип был бы совсем другим без Влады и Владимира. Они играли в сценах фехтования и показали, как ведут себя настоящие чемпионы – без капризов, без топания ножкой, они несколько часов ждали своего выхода и выложились по полной. Жаль, что у нас было мало времени на общение", – отметил Хлывнюк.