18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Налітає на нирку і місить грушу! Дар'я Білодід подалася в бокс

Олег Люлька
18 вересня, 17:00
Знаменита українська дзюдоїстка вирішила спробувати себе в іншому виді єдиноборств – за спортсменкою-красунею плаче ринг

Білодід спробувала себе в боксі / Фото: Instagram

Днями бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід осідлала хвилю в стилі Кличків, випробувавши себе в вейксерфінгу, який так полюбляють знамениті брати.

А тепер 20-річна дзюдоїстка, немов продовжуючи паралелі з братами Кличками, спробувала себе і в боксі.

Білодід показала, як енергійно місить грушу, працює на лапах і наскоками атакує ногою "нирку" боксерського манекена, який валяється на підлозі

А кажуть, бокс – не жіноча справа.

Власне, і сам Володимир Кличко стверджував: "Займатися боксом професійно – не рекомендував би жінкам. Це більш чоловічий вид спорту. Але якщо жінки хочуть займатися боксом, як фітнесом, для загальної фізичної форми – це чудово".

Поки незрозуміло, для Білодід бокс – просто фітнес чи щось більше.

"Щось нове і дуже цікаве", – так описала це захоплення в сторіз свого Instagram сама Дар'я

Раніше Білодід стверджувала, що хотіла б залишитися в дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.

Реклама