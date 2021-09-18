18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Налетает на почку и месит грушу! Дарья Белодед ударилась в бокс

Олег Люлька
18 сентября, 17:00
Знаменитая украинская дзюдоистка решила попробовать себя в другом виде единоборств – по спортсменке-красотке плачет ринг

Белодед пробует силы в боксе / Фото: Instagram

Буквально на днях бронзовая призерша Олимпиады в Токио Дарья Белодед оседлала волну в стиле Кличко, испытав себя в любимом знаменитыми братьями вейксерфинге.

А теперь 20-летняя дзюдоистка, словно продолжая параллели с братьями Кличко, попробовала себя и в боксе.

Белодед показала, как энергично месит грушу, работает на лапах и наскоками атакует ногой "почку" валяющегося на полу боксерского манекена.

А говорят, бокс – не женское дело.

Собственно, и сам Владимир Кличко утверждал: "Заниматься боксом профессионально – не рекомендовал бы женщинам. Это более мужской вид спорта. Но если женщины хотят заниматься боксом, как фитнесом, для общей хорошей физической формы – это отлично".

Пока неясно, для Белодед бокс – просто фитнес или нечто большее.

"Нечто новое и очень интересное", – так описала это увлечение в сториз своего Instagram самая Дарья

Ранее Белодед утверждала, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.

Реклама