Нарешті вдала гонка! Українські біатлоністки здійснили прорив у персьюті

Юлія Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

В останній день змагань шостого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча гонка переслідування.

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Нашу команду у персьюті представляли дві біатлоністки – Юлія Джима та Ірина Петренко. Третю учасницю від України, Валю Семеренко, тренерський штаб вирішив поберегти перед наступними стартами.

Юлія Джима, яка стартувала 37-ю, фінішувала в топ-30, посівши підсумкове 24-те місце. Лідерка збірної України допустила три промахи на чотирьох вогневих рубежах.

Ірина Петренко допустила лише один промах і фінішувала на 33-му місці, а стартувала вона з 41-ї позиції.

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Ірина Петренко / Фото: IBU

Виграла гонку лідерка загального заліку Кубку світу Марте Ройселанд із Норвегії. Вона чисто відстріляла всі 20 мішеней та показала підсумковий час 30:55,0 на дистанції 10 км.

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Сестри Еберг також піднялися на п'єдестал – молодша Ельвіра здобула срібло, а старша Ганна – бронзу.

Результати гонки:

1. Марті Олсбу-Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0

2. Ельвіра Карін Еберг (1+1+0+0) +20,8

3. Ганна Еберг (0+0+0+1) +32,4

...

24. Юлія Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

DNS. Валя Семеренко