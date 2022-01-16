Нарешті! Джокович вилетів з Австралії (відео)

Джокович залишив Зелений континент / Фото: Колаж: Сьогодні
20-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, серб Новак Джокович вилетів із Мельбурна, виконуючи рішення суду щодо депортації. Рейсом авіакомпанії Fly Emirates найкращий тенісист світу вирушив до Дубая.
Авіарейс, яким серб покинув Зелений континент, виявився наразі найвідслідковуванішим у світі.
Зазначимо, що місце 9-разового чемпіона Australian Open Джоковича в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії зайняв лакілузер, італієць Сальваторе Карузо. Він є 150 номером світового рейтингу.
Одна з фотожаб, присвячених Новаку
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
- Новак Джокович прилетів до Мельбурна для участі в турнірі Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.
- Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісистка світу влаштувала істерику. Вона заявила, що Новак – у полоні.
- Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича та дозволив взяти участь Відкритому чемпіонаті Австралії.
- Але влада вдруге анулювала візу серба. Це рішення підтримав суд.
- Джокович залишив Австралію.