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Нарешті! Джокович вилетів з Австралії (відео)

Андрій Трофімов
16 січня, 16:50
Федеральний суд Австралії погодився з міністром імміграції, який анулював візу 34-річного серба після порушення карантинних обмежень. Новак уже залишив Зелений континент

Джокович залишив Зелений континент / Фото: Колаж: Сьогодні

20-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, серб Новак Джокович вилетів із Мельбурна, виконуючи рішення суду щодо депортації. Рейсом авіакомпанії Fly Emirates найкращий тенісист світу вирушив до Дубая.

Авіарейс, яким серб покинув Зелений континент, виявився наразі найвідслідковуванішим у світі.

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Зазначимо, що місце 9-разового чемпіона Australian Open Джоковича в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії зайняв лакілузер, італієць Сальваторе Карузо. Він є 150 номером світового рейтингу.

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Одна з фотожаб, присвячених Новаку

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