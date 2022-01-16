Нарешті! Джокович вилетів з Австралії (відео)

Джокович залишив Зелений континент / Фото: Колаж: Сьогодні

20-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, серб Новак Джокович вилетів із Мельбурна, виконуючи рішення суду щодо депортації. Рейсом авіакомпанії Fly Emirates найкращий тенісист світу вирушив до Дубая.

Авіарейс, яким серб покинув Зелений континент, виявився наразі найвідслідковуванішим у світі.

Реклама

Зазначимо, що місце 9-разового чемпіона Australian Open Джоковича в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії зайняв лакілузер, італієць Сальваторе Карузо. Він є 150 номером світового рейтингу.

Реклама

Одна з фотожаб, присвячених Новаку

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ