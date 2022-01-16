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Наконец! Джокович улетел из Австралии (видео)

Андрей Трофимов
16 января, 16:50
Федеральный суд Австралии согласился с министром иммиграции, который аннулировал визу 34-летнего серба после нарушения им карантинных ограничений. Новак уже покинул Зеленый континент

Джокович покинул Зеленый континент / Фото: Коллаж: Сегодня

20-кратный чемпион турниров Большого шлема, серб Новак Джокович вылетел из Мельбурна, выполняя решение суда о депортации. Рейсом авиакомпании Fly Emirates лучший теннисист мира отправился в Дубай.

Авиарейс, на котором серб покинул Зеленый континент, оказался самым отслеживаемым в мире на данный момент.

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Отметим, что место 9-кратного чемпиона Australian Open Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. Он является 150-м номером мирового рейтинга.

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Одна из фотожаб, посвященных Новаку

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