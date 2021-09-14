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Колос --
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25 вересня 00:00
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Надер дупу саркомі: канадець з українським корінням повернувся в футбол

Олег Люлька
14 вересня, 09:22
22-річний Араміс Кузін відновив футбольну кар'єру після півторарічної перерви, пов'язаної з лікуванням саркоми Юїнга

Араміс Кузін знову у грі / Фото: Instagram

Форвард Араміс Кузін вийшов на заміну, зігравши п'ять хвилин в переможному матчі своєї нинішньої команди, карагандинського Шахтаря, над клубом Жетису в чемпіонаті Казахстану (3:1).

Це велика перемога Араміса, враховуючи, з якими проблемами він зіткнувся раніше – в 2020 році йому діагностували рак кісток (саркома Юїнга).

"Це момент, коли моє життя змінилося, – розповідав тоді Араміс Кузін. – Я мав зробити абляцию вірогідної доброякісної пухлини, яка була у мене в стегні. Після пробудження від наркозу мені сказали, що операція не відбулася, оскільки біопсія, яку хірург зробив після того, як я заснув, показала, що припущення лікарів щодо моєї ноги були неправильні".

"Після біопсії мені поставили діагноз саркома Юїнга – рідкісна форма раку кісток, що вражає здебільшого молодих людей. Хоча я ще не знаю всіх деталей, переконаний, що всі нині разом зі мною. Я збираюся надерти цій штуці дупу. З нетерпінням чекаю початку хіміотерапії, проходження цього процесу і повернення на футбольне поле", – говорив тоді Араміс.

І ось, його камбек на футбольне поле відбувся.

Відзначимо, що Араміс Кузін народився в 1998 році в Торонто. Він син Ігоря Кузіна – колишнього баскетболіста київського Будівельника і юнацької збірної України з баскетболу.

Араміс виступав за американський клуб Норт Кароліна, потім в його кар'єрі були київська Оболонь, Дніпро-1 і данський Ольборг, але в останніх двох командах він не зіграв жодного матчу.

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