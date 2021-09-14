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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Надрал задницу страшному диагнозу: канадец с украинскими корнями вернулся в футбол

Олег Люлька
14 сентября, 09:22
22-летний Арамис Кузин возобновил футбольную карьеру после полуторагодичного перерыва, связанного с лечением саркомы Юинга

Арамис Кузин снова в игре / Фото: Instagram

Форвард Арамис Кузин вышел на замену, сыграв пять минут в победном матче своей нынешней команды, карагандинского Шахтера, над клубом Жетысу в чемпионате Казахстана (3:1).

Это большая победа Арамиса, учитывая, с какими проблемами он столкнулся ранее – в 2020 году ему диагностировали рак костей (саркома Юинга).

"Это момент, когда моя жизнь изменилась, – рассказывал тогда Арамис Кузин. – Я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли, которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не состоялась, так как биопсия, которую хирург сделал после того, как я заснул, показала, что предположения врачей о моей ноге были неверны".

"После биопсии мне поставили диагноз саркома Юинга – редкая форма рака костей, поражающая в основном молодых людей. Хотя я еще не знаю всех деталях, уверен, что все вокруг меня. Я собираюсь надрать этой штуке задницу. С нетерпением жду начала химиотерапии, прохождения этого процесса и возвращения на футбольное поле", – говорил тогда Арамис.

И вот, его камбек на футбольное поле состоялся.

Арамис Кузин. Фото: ФК "Оболонь-Бровар"

Отметим, что Арамис Кузин родился в 1998 году в Торонто. Он сын Игоря Кузина – бывшего баскетболиста киевского Будивельника и юношеской сборной Украины по баскетболу.

Арамис выступал за американский клуб Норт Каролина, затем в его карьере были киевская Оболонь, Днепр-1 и датский Ольборг, но в последних двух командах он не сыграл ни одного матча.

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