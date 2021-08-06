Надію України на медаль засудили: заява тренера

Тренер збірної України з карате Антон Нікулін дав зрозуміти, що Аніта Серьогіна потрапила б до призерів Олімпійських ігор, якби не помилки суддів на користь її суперниць

Аніта Серьогіна без медалі на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Слідом за Анжелікою Терлюгою, яка взяла напередодні срібло Олімпіади, була близька до медалі Ігор-2020 й інша українська каратистка – дворазова чемпіонка Європи Аніта Серьогіна.

Однак після вдалого початку групового раунду Серьогіна поступилася Гіан Фарук з Єгипту 1:2, а потім за 15 секунд до кінця втратила перемогу над сербкою Йованою Прекович 4:6 і залишилася за бортом півфіналів.

Утім, за словами тренера збірної України з карате Антона Нікуліна, програти обидва останні бої Аніті Серьогіній допомогли судді.

"Щодо перших двох боїв у нас взагалі жодних питань немає. Питання є щодо третього бою з єгиптянкою, якій дали бал за удар повз голову. Є відеоповтор, але, на жаль, ми не можемо опротестовувати, відеоповтором можемо тільки доводити наші бали. Поступилися 1:2"

"Останній поєдинок взагалі був курйозним, Серьогіна заслуговувала на перемогу над сербкою, заслуговувала, щоб зачепитися за медаль. Але незрозумілі рішення суддів... Я вчу спортсменів боротися проти опонентів, а як боротися проти такої суддівської несправедливість, вони просто не знають", – наводить слова Антона Нікуліна Tribuna.com

Відзначимо, що на наступних Іграх, у Парижі-2024, карате в програмі змагань вже не буде. Аніті Серьогіній – 31 рік.