Набігалась так, що про шорти забула! Легкоатлетка здивувала своїм зовнішнім виглядом

Марина Бех-Романчук, легкоатлетка

Відома українська спортсменка зараз знаходиться на тренувальному зборі у іспанському селищі Монте-Горду. Легкоатлетка настільки зосереджена на підготовці до нового сезону, що вийшла у світ лише у одній жилетці

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"І так сьогодні ми втулили ще одну бігову, і це уже екватор нашого збору. Hа стадіоні було не до сторіс, і тепер єдине бажання – відпочити" – розповіла Марина

До того ж спортсменка була настільки заклопотана тренуваннями, що взяла з собою дві пари правих носків і поділилась у соціальних мережах інцидентом:

"Суто про мій ранок. Два правих носочка, думаю одягну інші – одягнула інші, знову два правих носочка",- поділилась у Instagram із підписниками спортсменка

Нагадаємо, що українська легкоатлетка зайняла 5-те місце у стрибках у довжину на Олімпіаді 2020 та розповіла про те, чому не вдалось потрапити у трійку кращих