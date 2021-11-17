Набегалась так, что о шортах забыла! Легкоатлетка удивила своим внешним видом

Марина Бех-Романчук, легкоатлетка

Известная украинская спортсменка в данный момент находится на тренировочном сборе в испанском поселке Монте-Горда. Легкоатлетка настолько сосредоточена на подготовке к новому сезону, что вышла в свет только в одном жилете

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"И так сегодня мы сделали еще одну беговую, и это уже экватор нашего сбора. Hа стадионе было не до сторис, и теперь единственное желание – отдохнуть" – рассказала Марина

К тому же спортсменка была настолько озабочена тренировками, что взяла с собой вместо левого и правого -две пары правых носков и поделилась в социальных сетях инцидентом:

"Суто о моем утре. Два правых носочка, думаю надену другие – одела другие, снова два правых носочка",- поделилась в Instagram с подписчиками спортсменка

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Напомним, что украинская легкоатлетка заняла 5 место в прыжках в длину на Олимпиаде 2020 и рассказала о том, почему не удалось попасть в тройку лучших