12 жовтня 38’
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15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
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Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
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Ворскла --
18 жовтня 19:30
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Десна --
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22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
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Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
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На зло Росії: знаменитий спортсмен зробив камінг-аут

Олександр Трикіша
12 жовтня, 20:36
Американський фігурист Адам Ріппон зізнався, що заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію у відповідь на російський закон, що забороняє пропаганду гомосексуалізму

Адам Ріппон зробив камінг-аут через Росію / Фото: Instagram

Закон в Росії був прийнятий в 2013 році і передбачає адміністративну відповідальність за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.

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"Напередодні Олімпійських ігор в Сочі Росія прийняла новий закон про боротьбу з пропагандою гомосексуалізму.

Я вперше відчув, що мені надана велика честь, оскільки існує закон, спрямований безпосередньо проти мене через явища, яке я не міг контролювати.

Я відчував, що повинен щось сказати, але в Олімпійському комітеті США нам порекомендували: ви можете висловлюватися, проте, як тільки ви приїдете в Росію, ми не зможемо вам нічим допомогти в разі чого-небудь", – розповів Ріппон ESPN.

Ріппон не брав участі в Олімпіаді-2014, зате пробився в олімпійську команду в 2018 році і в Пхенчхані завоював бронзову медаль. Після цього він оголосив про завершення кар'єри.

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