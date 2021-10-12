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На зло России: знаменитый спортсмен сделал каминг-аут

Александр Трикиша
12 октября, 20:36
Американский фигурист Адам Риппон признался, что заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в ответ на российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма

Адам Риппон сделал каминг-аут из-за России / Фото: Instagram

Закон в России был принят в 2013 году и предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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"Накануне Олимпийских игр в Сочи Россия приняла новый закон о борьбе с пропагандой гомосексуализма.

Я впервые почувствовал, что мне оказана большая честь, так как существует закон, направленный непосредственно против меня из-за явления, которое я не мог контролировать.

Я чувствовал, что должен что-то сказать, но в Олимпийском комитете США нам порекомендовали: вы можете высказываться, однако, как только вы прибудете в Россию, мы не сможем вам ничем помочь в случае чего-либо, – рассказал Риппон ESPN.

Риппон не принимал участия в Олимпиаде-2014, зато пробился в олимпийскую команду в 2018 году и в Пхенчхане завоевал бронзовую медаль. После этого он объявил о завершении карьеры.

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