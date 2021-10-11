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Фанаты были правы: английский арбитр сделал каминг-аут

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 октября, 19:22
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Среди болельщиков популярна кричалка о нетрадиционной ориентации арбитров, если их им не нравится. Но в случае с Джеймсом Эдкоком они попали бы в точку
Джеймс Адкок делал каминг-аут
Джеймс Адкок делал каминг-аут / Фото: Getty Images

Английский арбитр в национальный день каминг-аута в Великобритании признался, что он гей.

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Джеймс Адкок – известная фигура в английском футболе: за свою карьеру он судил более 500 матчей и прошел путь от любительского уровня до Премьер-лиги.

"Когда я переходил от неполного рабочего дня к полноценной работе в футболе, некоторые знали, а некоторые нет.

Теперь все мои коллеги знают, и это просто норма. И, честно говоря, был интерес со стороны коллег, которые говорили: "Я горжусь тобой, Джеймс, что ты можешь быть открытым геем в спорте", потому что они знают препятствия, которые все еще существуют.

Я не подвергался насилию на почве гомофобии, и я не могу рассказать вам историю, в которой мне приходилось бороться или преодолевать это", – рассказал рефери в интервью BBC.

Адкок – самый высокопоставленный чиновник мужского пола, который публично говорит о своей сексуальной ориентации в английском футболе после Райана Аткина, который выступил в 2017 году.

Ранее на камингаут норвежского арбитра отреагировала ФИФА. Хаген неоднократно работал на играх украинских команд и национальной сборной.

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