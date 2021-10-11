Фанати мали рацію: англійський арбітр зробив камінг-аут

Англійський арбітр в національний день камінг-ауту в Великобританії зізнався, що він гей.
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Джеймс Адкок – відома фігура в англійському футболі: за свою кар'єру він судив більше 500 матчів і пройшов шлях від аматорського рівня до Прем'єр-ліги.
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"Коли я переходив від неповного робочого дня до повноцінної роботи в футболі, деякі знали, а деякі ні.
Тепер всі мої колеги знають, і це просто норма. І, чесно кажучи, був інтерес з боку колег, які говорили: "Я пишаюся тобою, Джеймс, що ти можеш бути відкритим геєм в спорті", тому що вони знають перешкоди, які все ще є.
Я піддавався насильству на ґрунті гомофобії, і я не можу розповісти вам історію, в якій мені доводилося боротися або долати це", – розповів рефері в інтерв'ю BBC.
Адкок – найбільш високопоставлений чиновник чоловічої статі, який публічно говорить про свою сексуальну орієнтацію в англійському футболі після Райана Аткіна, який виступив в 2017 році.
Раніше на камінг-аут норвезького арбітра відреагувала ФІФА. Хаген неодноразово працював на іграх українських команд і національної збірної.