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На волосок від смерті! На чемпіона Формули-1 впав болід

Любомир Луканюк
12 вересня, 18:38
Болід Макса Ферстаппена приземлився на голову Льюїсу Хемілтону під час Гран-прі Італії. Британця врятувала система Halo

Хемілтон самостійно покинув болід

Просто жахлива аварія сьогодні трапилася під час Гран-прі Італії в чемпіонаті Формули-1. Не поділили трасу Льюїс Хемілтон і Макс Ферстаппен.

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Зараз в заліку пілотів різниця між гонщиками в п'ять очок на користь Ферстаппена. Той бореться за свій перший титул. А ось Хемілтон якщо стане чемпіоном, то обійде самого Міхаеля Шумахера. Зараз у британця, як і у Шумахера, сім чемпіонських звань.

Під час гонки Макс намагався випередити Хемілтона по зовнішньому радіусу в першому повороті, але наїхав на бордюр, після чого зачепив заднє колесо боліда суперника – через це Ред Булл підстрибнув і приземлився на Мерседес зверху.

Хемілтона не розчавило лише завдяки системі Halo, яка захищає голову гонщиків.

Нагадаємо, що останнім пілотом, який помер від травм, отриманих під час Гран-прі Формули-1 став Жюль Бьянкі. 25-річний француз восени 2014 року в Японії потрапив в аварію. Його болід вилетів з траси і врізався в евакуатор.

У Бьянкі діагностували пошкодження мозку. Лікарі довгий час боролися за життя гонщика, але 17 липня 2015 року він помер.

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