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На волосок от смерти! На чемпиона Формулы-1 свалился болид

Любомир Луканюк
12 сентября, 18:38
Болид Макса Ферстаппена приземлился на голову Льюису Хэмилтону во время Гран-при Италии. Британца спасла система Halo

Хэмилтон самостоятельно покинул болид

Просто ужасная авария сегодня случилась во время Гран-при Италии в чемпионате Формулы-1. Не поделили трассу Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

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Сейчас в зачете пилотов разница между гонщиками в пять очков в пользу Ферстаппена. Тот борется за свой первый титул. А вот Хэмилтон если станет чемпионом, то обойдет самого Михаэля Шумахера. Сейчас у британца, как и у Шумахера, семь чемпионских званий.

Во время гонки Макс пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу в первом повороте, но наехал на бордюр, после чего задел заднее колесо болида соперника – из-за этого Ред Булл подпрыгнул и приземлился на Мерседес сверху.

Хэмилтона не раздавило лишь благодаря системе Halo, которая защищает голову гонщиков.

Напомним, что последним пилотом, который умер от травм, полученных во время Гран-при Формулы-1 стал Жюль Бьянки. 25-летний француз осенью 2014 года в Японии попал в аварию. Его болид вылетел с трассы и врезался в эвакуатор.

У Бьянки диагностировали повреждение мозга. Врачи долгое время боролись за жизнь гонщика, но 17 июля 2015 года он умер.

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