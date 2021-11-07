7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
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Франція --
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На вершині! Шахтар переміг Колос і вийшов на перше місце

Павло Василенко
7 листопада, 18:51
У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Колос на своєму стадіоні зустрічався із Шахтарем

Шахтар обіграв Колос / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч завершилася перемогою донецької команди з рахунком 3:1. Перед матчем стало відомо, що у Колоса новий головний тренер. Сергій Кузнецов написав заяву про відставку з посади тренера. До матчу із Шахтарем команду готував асистент тренера Ярослав Вишняк.

ОГЛЯД МАТЧУ

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У складі Шахтаря м'ячі забили Матвієнко, Фернандо та Мудрик. За Колос забив Ільїн.

Ця перемога допомогла Шахтарю піднятися на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. В активі донецької команди 35 очок. Стільки ж має київське Динамо, яке вчора на НСК "Олімпійський" програло Ворсклі з рахунком 1:2, але гірники обійшли підопічних Мірчі Луческу за додатковими показниками.

Колос зазнав четвертої поразки поспіль і залишився на 11-й позиції, маючи в активі 11 очок.

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Колос – Шахтар – 1:3

Голи: Матвієнко, 15 (0:1). Фернандо, 25 (0:2). Ільїн, 41 (1:2). Мудрик, 72 (1:3).