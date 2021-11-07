7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
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Ворскла --
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Днепр-1 --
Александрия --
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Минай --
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На вершине! Шахтер победил Колос и вышел на первое место

Павел Василенко
7 ноября, 18:51
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Колос на своем стадионе встречался с Шахтером

Шахтер обыграл Колос / Фото: Коллаж: Сегодня

Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 3:1. Перед матчем стало известно, что у Колоса новый главный тренер. Сергей Кузнецов написал заявление об отставке с поста тренера. К матчу с Шахтером команду готовил ассистент тренера Ярослав Вышняк.

ОБЗОР МАТЧА

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В составе Шахтера мячи забили Матвиенко, Фернандо и Мудрик. За Колос забил Ильин.

Эта победа позволила Шахтеру подняться на первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе донецкой команды 35 очков. Столько же имеет киевское Динамо, которое вчера на НСК "Олимпийский" проиграло Ворскле со счетом 1:2, но "горняки" обошли подопечных Мирчи Луческу по дополнительным показателям.

Колос потерпел четвертое поражение подряд и остался на 11-й позиции, имея в активе 11 очков.

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Колос – Шахтер – 1:3

Голы: Матвиенко, 15 (0:1). Фернандо, 25 (0:2). Ильин, 41 (1:2). Мудрик, 72 (1:3).