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На співбесіді запитували, чий Крим: як у Львові беруть на роботу футболістів

Олександр Трикіша
18 січня, 16:14
Для попадання до Львова потрібно бути не лише добротним футболістом, а ще й патріотом України. На собі це відчув воріт Івана Пономаренко

Іван Пономаренко грав у Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Пономаренко уклав контракт зі Львовом, що викликало невдоволення у фанатів команди

Справа в тому, що Пономаренко грав у чемпіонаті Криму за Кримтеплицю після того, як півострів анексувала Росія.

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Але у клубі поспішили заспокоїти вболівальників. Перед підписанням контракту футболіст зазнав жорсткої перевірки.

Ми довго за Іваном стежили, коли він ще грав за Буковину. Такого українського козака ще треба пошукати.

Питання в тому, чий Крим або де його земля і таке інше. Там однозначні питання, які ми йому ставили. Крим – це Україна, він тут, він вихованець Дніпра, був у Чернівцях, чудово розмовляє українською.

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Я не бачу жодних причин для маніпуляцій із цього приводу. Якщо хтось на дивані пише і нічого не хоче спитати, то це проблема цих людей", – розповів спортивний директор Львова Максим Стефановський. XSport.

Зазначимо, що Пономаренко є уродженцем Криму. Він народився у Саках у 1998 році. Потім хлопець потрапив до академії Дніпра.

Крім Кримтеплиці, Пономаренко встиг пограти за ЦСКА Душанбе. Попереднім клубом 23-річного воротаря була чернівецька Буковина.