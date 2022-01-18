На собеседовании спрашивали, чей Крым: как во Львове берут на работу футболистов

Иван Пономаренко играл в Крыму / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне Пономаренко заключил контракт со Львовом, что вызвало недовольство у фанатов команды.

Дело в том, что Пономаренко играл в чемпионате Крыма за Крымтеплицу после того, как полуостров аннексировала Россия.

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Но в клубе поспешили успокоить болельщиков. Перед подписанием контракта футболист подвергся жесткой проверке.

"Мы долго за Иваном следили, когда он еще играл за Буковину. Такого украинского козака еще надо поискать. Вопрос в том, чей Крым или где его земля и все такое. Там однозначные вопросы, которые мы ему задавали. Крым – это Украина, он тут, он воспитанник Днепра, был в Черновцах, здорово разговаривает по-украински.

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Я не вижу никаких причин для манипуляций по этому поводу. Если кто-то на диване пишет и ничего не хочет спросить, то это проблема этих людей", – рассказал спортивный директор Львова Максим Стефановский в интервью XSport.

Отметим, что Пономаренко является уроженцем Крыма. Он родился в Саках в 1998 году. Затем парень попал в академию Днепра.

Помимо Крымтеплицы Пономаренко успел поиграть за ЦСКА Душанбе. Предыдущим клубом 23-летнего вратаря была черновицкая Буковина.