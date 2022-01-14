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Львов подписал вратаря, который играл в чемпионате оккупантов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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14 января, 11:13
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23-летний вратарь Иван Пономаренко играл в чемпионате Крыма после того, как полуостров аннексировала Россия
Новичок Львова - Иван Пономаренко
Новичок Львова - Иван Пономаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Футбольный клуб Львов заключил соглашение на два с половиной года с голкипером Иваном Пономаренко. Ранее Днепр-1 подписал воспитанника Барсы, игравшего в Реале.

Футболист родился в Крыму, но профессиональную карьеру начал в Днепре. После ликвидации клуба Пономаренко отправился в Крым, который к тому времени уже был оккупирован Россией.

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Там вратарь играл за команду Крымтеплица в чемпионате, который организовали российские оккупанты.

Затем игрок перебрался в Душанбе, где с ЦСКА выиграл бронзовые медали чемпионата Таджикистана.

Последним клубом Пономеренко была Буковина из Черновцов, которая выступает во Второй лиге чемпионата Украины, сообщает сайт Львова.

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После первого круга ФК Львов занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда заметно оторвалась от зоны вылета, но может попасть в стыковые матчи.

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Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
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18
15
2
1
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10
39
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Разница 39
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забитые 47
Пропущенные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: Н В В В П
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
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13
1
4
35
17
18
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Забитые 35
Пропущенные 17
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
18
11
3
4
37
19
18
36
Забитые 37
Пропущенные 19
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забитые 30
Пропущенные 18
Разница 12
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Александрия Александрия Але
18
7
5
6
19
16
3
26
Забитые 19
Пропущенные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
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25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
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24
Забитые 14
Пропущенные 23
Разница -9
Результаты последних матчей: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забитые 17
Пропущенные 29
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забитые 16
Пропущенные 21
Разница -5
Результаты последних матчей: Н Н В П П
12
Львов Львов Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забитые 14
Пропущенные 30
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П В В П
13
Черноморец Черноморец Чер
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забитые 20
Пропущенные 40
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П В
14
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забитые 12
Пропущенные 30
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забитые 21
Пропущенные 44
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н П П В

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И
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О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
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14
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