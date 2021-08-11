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На сьомому небі від щастя: фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі

Сергій Шаховець
11 серпня, 16:39
Вболівальники парижан яскраво зустріли аргентинського нападника, який буде захищати кольори їхнього клубу

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Сьогодні нарешті відбулася мрія фанатів ПСЖ – Ліонель Мессі офіційно став гравцем паризького клубу.

Після прес-конференції зоряний аргентинець у супроводі президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі відправився за межі стадіону, де на нього чекали вболівальники.

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Фанати влаштували Лео справжньою феєрію з піротехнікою: вони скандували його ім'я, співали запальні пісні та були на сьомому небі від щастя!

У свою чергу Мессі подякував фанатам ПСЖ за такий теплий прийом, позував в клубному шарфі і наостанок подарував свою футболку вболівальникам, кинувши її в ближній ряд.

Нагадаємо, що в новому клубі Мессі виступатиме під незвичним для себе 30-м номером!

Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ / Фото: Reuters

Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але в два рази менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

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