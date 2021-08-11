11 августа 22:00
Челси --
Вильярреал --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

На седьмом небе от счастья: фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси

Сергей Шаховец
11 августа, 16:39
Болельщики парижан ярко встретили аргентинского нападающего, который будет защищать цвета их клуба

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Сегодня наконец свершилась мечта фанатов ПСЖ – Лионель Месси официально стал игроком парижского клуба.

После пресс-конференции звездный аргентинец в сопровождении президента клуба Нассера Аль-Хелаифи отправился за пределы стадиона, где его ждали болельщики.

Читайте также: Это случилось! Первые фото Месси в футболке ПСЖ

Фанаты устроили Лео настоящею феерию с пиротехникой: они скандировали его имя, пели зажигательные песни и были на седьмом небе от счастья!

В свою очередь Месси поблагодарил фанатов ПСЖ за такой теплый прием, попозировал в клубном шарфе и напоследок подарил свою футболку болельщикам, бросив ее в ближний ряд.

Напомним, что в новом клубе Месси будет выступать под непривычным для себя 30-м номером!

Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

Реклама