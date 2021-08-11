На седьмом небе от счастья: фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Сегодня наконец свершилась мечта фанатов ПСЖ – Лионель Месси официально стал игроком парижского клуба.

После пресс-конференции звездный аргентинец в сопровождении президента клуба Нассера Аль-Хелаифи отправился за пределы стадиона, где его ждали болельщики.

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Фанаты устроили Лео настоящею феерию с пиротехникой: они скандировали его имя, пели зажигательные песни и были на седьмом небе от счастья!

В свою очередь Месси поблагодарил фанатов ПСЖ за такой теплый прием, попозировал в клубном шарфе и напоследок подарил свою футболку болельщикам, бросив ее в ближний ряд.

Напомним, что в новом клубе Месси будет выступать под непривычным для себя 30-м номером!

Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.