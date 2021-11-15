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Маріуполь --
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Десна --
Колос --
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Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Динамо --
Баварія --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Інтер --
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Лейпциг --
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На вирішальний матч – в інвалідному візку: Луї ван Гал упав і пошкодив стегно

Павло Василенко
15 листопада, 15:43
Збірна Нідерландів упустила перемогу над Чорногорією (2:2) і тепер вирішуватиме завдання з виходу на чемпіонат світу в останній грі відбору проти Норвегії 16 листопада

Луї ван Гал / Фото: AFP

Перед поєдинком кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з Норвегією головний тренер команди Луї ван Гал опинився в інвалідному візку, повідомляє AD.

Раніше ми писали, що тренер англійського клубу ночував на вулиці.

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Після прибуття в готель після недільного тренування ван Гал послизнувся, впав і пошкодив стегно, коли ставив велосипед на паркування. Тренер провів вечір у лікарні, але оперувати його не будуть.

Сьогодні вранці ван Гал проводив тренування, сидячи із гольф-мобіля. Помічник тренера Хенк Фрейзер відвіз ван Гала на тренувальне поле, де гравці на чолі з іншим помічником Данні Бліндом вже розпочали розминку.

Зазначимо, що 2007 року ван Гал також пошкодив стегно і на одному з матчів збірної Нідерландів перебував в інвалідному візку, щоправда, розміщувався на трибуні.