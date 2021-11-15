На вирішальний матч – в інвалідному візку: Луї ван Гал упав і пошкодив стегно

Луї ван Гал / Фото: AFP

Перед поєдинком кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з Норвегією головний тренер команди Луї ван Гал опинився в інвалідному візку, повідомляє AD.

Раніше ми писали, що тренер англійського клубу ночував на вулиці.

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Після прибуття в готель після недільного тренування ван Гал послизнувся, впав і пошкодив стегно, коли ставив велосипед на паркування. Тренер провів вечір у лікарні, але оперувати його не будуть.

Сьогодні вранці ван Гал проводив тренування, сидячи із гольф-мобіля. Помічник тренера Хенк Фрейзер відвіз ван Гала на тренувальне поле, де гравці на чолі з іншим помічником Данні Бліндом вже розпочали розминку.

Зазначимо, що 2007 року ван Гал також пошкодив стегно і на одному з матчів збірної Нідерландів перебував в інвалідному візку, щоправда, розміщувався на трибуні.