На решающий матч – в инвалидном кресле: Луи ван Гал упал и повредил бедро

Луи ван Гал / Фото: AFP

Перед поединком квалификации на чемпионат мира-2022 с Норвегией главный тренер команды Луи ван Гал оказался в инвалидном кресле, сообщает AD.

Ранее мы писали, что тренер английского клуба ночевал на улице.

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По прибытию в отель после воскресной тренировки ван Гал поскользнулся, упал и повредил бедро, когда ставил свой велосипед на парковку. Тренер провел вечер в больнице, но оперировать его не будут.

Сегодня утром ван Гал проводил тренировку, сидя из гольф-мобиля. Помощник тренера Хенк Фрейзер отвез ван Гала на тренировочное поле, где игроки во главе с другим помощником Дэнни Блиндом уже начали разминку.

Отметим, что в 2007 года ван Гал также повредил бедро и на одном из матчей сборной Нидерландов находился в инвалидной коляске, правда, размещался на трибуне.