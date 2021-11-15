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27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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На решающий матч – в инвалидном кресле: Луи ван Гал упал и повредил бедро

Павел Василенко
15 ноября, 15:43
Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией (2:2) и теперь будет решать задачу по выходу на чемпионат мира в последней игре отбора против Норвегии 16 ноября

Луи ван Гал / Фото: AFP

Перед поединком квалификации на чемпионат мира-2022 с Норвегией главный тренер команды Луи ван Гал оказался в инвалидном кресле, сообщает AD.

Ранее мы писали, что тренер английского клуба ночевал на улице.

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По прибытию в отель после воскресной тренировки ван Гал поскользнулся, упал и повредил бедро, когда ставил свой велосипед на парковку. Тренер провел вечер в больнице, но оперировать его не будут.

Сегодня утром ван Гал проводил тренировку, сидя из гольф-мобиля. Помощник тренера Хенк Фрейзер отвез ван Гала на тренировочное поле, где игроки во главе с другим помощником Дэнни Блиндом уже начали разминку.

Отметим, что в 2007 года ван Гал также повредил бедро и на одном из матчей сборной Нидерландов находился в инвалидной коляске, правда, размещался на трибуне.