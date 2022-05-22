22 травня 18:00 Про матч
Ліверпуль 3
Вулверхемптон 1
22 травня 18:00 Про матч
Манчестер Сіті 3
Астон Вілла 2
22 травня 18:00
Арсенал 5
Евертон 1
22 травня 19:00
Сассуоло --
Мілан --
22 травня 19:00
Інтер --
Сампдорія --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
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Шевченка: Мілан виграє чемпіонат Італії вперше за 11 років

Анатолій Дерека
22 травня, 21:04
Команда Стефано Піолі зуміла добути 19-е Скудетто, розгромивши в останньому турі Сассуоло. Останнє чемпіонство клубу датоване 2011 роком

Мілан – чемпіон Італії 2021/2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні визначились останні чемпіони країн у футбольних топ-лігах. Манчестер Сіті вирвав золото АПЛ у драматичному поєдинку з Астон Віллою.

Також була інтрига і в італійській Серії А. За тур до фінішу Мілан випереджав Інтер на два бали і для довгоочікуваного золота команді Піолі необхідно обіграти в гостях Сассуоло.

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На відміну від Ман Сіті, зі своїм завданням "россонері" впоралися без проблем. Вже до перерви гості забили три м'ячі зусиллями Леау. Португалець віддав аж три асисти: два з них на Жиру і один – на Кессьє.

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Цей рахунок і залишився остаточним, що дозволило Мілану здобути перше з 2011 чемпіонство. "Россонері" за цим показником наздогнав Інтер, завоювавши 19 Скудетто. "Неррадзурі" також розгромив свого суперника в особі Сампдорії (3:0), проте на підсумкове становище це ніяк не вплинуло.

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Таким чином, наступного сезону Італію в Лізі чемпіонів представлять Мілан, Інтер, Наполі та Ювентус. У ЛЕ відправляться Лаціо та Рома, а Лігу Конференцій штурмуватиме Фіорентина.