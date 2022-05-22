22 мая 18:00 О матче
Ливерпуль 3
Вулверхэмптон 1
22 мая 18:00 О матче
Манчестер Сити 3
Астон Вилла 2
22 мая 18:00
Арсенал 5
Эвертон 1
22 мая 19:00
Сассуоло --
Милан --
22 мая 19:00
Интер --
Сампдория --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
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На радость Шевченко: Милан выигрывает чемпионат Италии впервые за 11 лет

Анатолий Дерека
22 мая, 21:04
Команда Стефано Пиоли сумела добыть 19-ое Скудетто, разгромив в последнем туре Сассуоло. Последнее чемпионство клуба датировано 2011 годом

Милан - чемпион Италии 2021/2022 / Фото: Getty Images

Сегодня определились последние чемпионы стран в футбольных топ-лигах. Манчестер Сити вырвал золото АПЛ в драматическом поединке с Астон Виллой.

Также была интрига и в итальянской Серии А. За тур до финиша Милан опережал Интер на два балла и для долгожданного золота команде Пиоли необходимо было обыграть в гостях Сассуоло.

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В отличие от Ман Сити, со своей задачей "россонери" справились без проблем. Уже к перерыву гости забили три мяча усилиями Леау. Португалец отдал аж три ассиста: два из них на Жиру и один – на Кессье.

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Этот счет и остался окончательным, что позволило Милану добыть первое с 2011 года чемпионство. "Россонери" по этому показателю догнал Интер, завоевав 19-ое Скудетто. "Неррадзури" же также разгромил своего соперника в лице Сампдории (3:0), однако на итоговое положение это никак не повлияло.

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Таким образом, в следующем сезоне Италию в Лиге чемпионов представят Милан, Интер, Наполи и Ювентус. В ЛЕ отправятся Лацио и Рома, а Лигу Конференций будет штурмовать Фиорентина.