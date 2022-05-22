На радость Шевченко: Милан выигрывает чемпионат Италии впервые за 11 лет

Милан - чемпион Италии 2021/2022 / Фото: Getty Images

Сегодня определились последние чемпионы стран в футбольных топ-лигах. Манчестер Сити вырвал золото АПЛ в драматическом поединке с Астон Виллой.

Также была интрига и в итальянской Серии А. За тур до финиша Милан опережал Интер на два балла и для долгожданного золота команде Пиоли необходимо было обыграть в гостях Сассуоло.

Реклама

В отличие от Ман Сити, со своей задачей "россонери" справились без проблем. Уже к перерыву гости забили три мяча усилиями Леау. Португалец отдал аж три ассиста: два из них на Жиру и один – на Кессье.

Читайте также: Динамо узнало возможных соперников в Лиге чемпионов

Этот счет и остался окончательным, что позволило Милану добыть первое с 2011 года чемпионство. "Россонери" по этому показателю догнал Интер, завоевав 19-ое Скудетто. "Неррадзури" же также разгромил своего соперника в лице Сампдории (3:0), однако на итоговое положение это никак не повлияло.

Реклама

Таким образом, в следующем сезоне Италию в Лиге чемпионов представят Милан, Интер, Наполи и Ювентус. В ЛЕ отправятся Лацио и Рома, а Лигу Конференций будет штурмовать Фиорентина.