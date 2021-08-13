13 серпня 12’
Шахтар 0
Металіст 1925 0
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

На Паралімпійські ігри в Токіо вирушили 143 спортсмени

Сергій Шаховець
13 серпня, 19:19
Вже 24 серпня в Токіо стартують XVI літні Паралімпійські ігри, на яких виступлять 143 українські спортсмени в 15 видах спорту

Паралімпійська збірна України

24 серпня 2021 року починаються XVI літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної України.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (в тому числі 2-х дебютних).

Читайте також: Від Білодід до Хижняка: всі медалісти України на Олімпіаді-2020

Національна паралімпійська збірна команда України буде представлена ​​143 спортсменами, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Збірна команда Україна зразка 2021 року братиме участь у Токіо-2020 у 15 з 22 видів спорту, представлених на Паралімпійських іграх.

Реклама

Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, паверліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках .

Україна дебютує у трьох видах спорту : голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон і тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.

Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 по видам спорту:

  • Плавання – 40
  • Легка атлетика – 32
  • Академічне веслування – 9
  • Фехтування на візках – 9
  • Теніс настільний – 8
  • Паверліфтинг – 8
  • Дзюдо – 8
  • Голбол (чоловіча команда) – 7
  • Кульова стрільба – 7
  • Паратріатлон – 5
  • Параканое – 4
  • Тхеквондо – 3
  • Стрільба з лука – 3
  • Бадмінтон – 1
  • Велоспорт – 1

Паралімпійські Ігри в Токіо відбудуться з 24 серпня по 5 вересня.

Реклама