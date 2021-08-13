На Паралімпійські ігри в Токіо вирушили 143 спортсмени

Паралімпійська збірна України

24 серпня 2021 року починаються XVI літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної України.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (в тому числі 2-х дебютних).

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Національна паралімпійська збірна команда України буде представлена ​​143 спортсменами, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Збірна команда Україна зразка 2021 року братиме участь у Токіо-2020 у 15 з 22 видів спорту, представлених на Паралімпійських іграх.

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Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, паверліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках .

Україна дебютує у трьох видах спорту : голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон і тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.

Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 по видам спорту:

Плавання – 40

Легка атлетика – 32

Академічне веслування – 9

Фехтування на візках – 9

Теніс настільний – 8

Паверліфтинг – 8

Дзюдо – 8

Голбол (чоловіча команда) – 7

Кульова стрільба – 7

Паратріатлон – 5

Параканое – 4

Тхеквондо – 3

Стрільба з лука – 3

Бадмінтон – 1

Велоспорт – 1

Паралімпійські Ігри в Токіо відбудуться з 24 серпня по 5 вересня.