На Паралімпійські ігри в Токіо вирушили 143 спортсмени

Паралімпійська збірна України
24 серпня 2021 року починаються XVI літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної України.
Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (в тому числі 2-х дебютних).
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Національна паралімпійська збірна команда України буде представлена 143 спортсменами, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Збірна команда Україна зразка 2021 року братиме участь у Токіо-2020 у 15 з 22 видів спорту, представлених на Паралімпійських іграх.
Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, паверліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках .
Україна дебютує у трьох видах спорту : голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон і тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.
Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 по видам спорту:
- Плавання – 40
- Легка атлетика – 32
- Академічне веслування – 9
- Фехтування на візках – 9
- Теніс настільний – 8
- Паверліфтинг – 8
- Дзюдо – 8
- Голбол (чоловіча команда) – 7
- Кульова стрільба – 7
- Паратріатлон – 5
- Параканое – 4
- Тхеквондо – 3
- Стрільба з лука – 3
- Бадмінтон – 1
- Велоспорт – 1
Паралімпійські Ігри в Токіо відбудуться з 24 серпня по 5 вересня.