13 августа 35’
Шахтер 0
Металлист 1925 0
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
24 августа 18:00
Шахтер --
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На Паралимпийские игры в Токио отравились 143 спортсмена

Сергей Шаховец
13 августа, 19:19
Уже 24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры, на которых выступят 143 украинские спортсмены в 15 видах спорта

Паралимпийская сборная Украины

24 августа 2021 года начинаются XVI летние Паралимпийские игры – седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной Украины.

Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2-х дебютных).

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Национальная паралимпийская сборная команда Украины будет представлена ​​143 спортсменами, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Сборная команда Украины образца 2021 року будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх.

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Это – бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых – бадминтон и тхэквондо – впервые вошли в программу Паралимпийских игр.

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

  • Плавание – 40
  • Легкая атлетика – 32
  • Академическая гребля – 9
  • Фехтованию на колясках – 9
  • Теннис настольный – 8
  • Пауэрлифтинг – 8
  • Дзюдо – 8
  • Голбол (мужская команда) – 7
  • Пулевая стрельба – 7
  • Паратриатлон – 5
  • Параканое – 4
  • Тхэквондо – 3
  • Стрельба из лука – 3
  • Бадминтон – 1
  • Велоспорт – 1

Паралимпийские Игры в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября.

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