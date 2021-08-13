На Паралимпийские игры в Токио отравились 143 спортсмена

Паралимпийская сборная Украины
24 августа 2021 года начинаются XVI летние Паралимпийские игры – седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной Украины.
Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2-х дебютных).
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Национальная паралимпийская сборная команда Украины будет представлена 143 спортсменами, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
Сборная команда Украины образца 2021 року будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх.
Это – бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.
Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых – бадминтон и тхэквондо – впервые вошли в программу Паралимпийских игр.
Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:
- Плавание – 40
- Легкая атлетика – 32
- Академическая гребля – 9
- Фехтованию на колясках – 9
- Теннис настольный – 8
- Пауэрлифтинг – 8
- Дзюдо – 8
- Голбол (мужская команда) – 7
- Пулевая стрельба – 7
- Паратриатлон – 5
- Параканое – 4
- Тхэквондо – 3
- Стрельба из лука – 3
- Бадминтон – 1
- Велоспорт – 1
Паралимпийские Игры в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября.