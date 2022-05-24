28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

На м'ячі фіналу Ліги чемпіонів написали українське слово

Олексій Андрейцев
24 травня, 14:22
Реал і Ліверпуль гратимуть 28 травня м'ячем, на якому написано "мир" українською та англійською мовами

Фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня

Спілка європейських футбольних асоціацій представила м'яч для фінального матчу Ліги чемпіонів. На м'ячі написано слово "мир" українською та англійською мовами.

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Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 28 травня, на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа. Трофей розіграють Реал та Ліверпуль.

Ось так виглядали м'ячі фіналу Ліги чемпіонів різних років:

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Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Проте його було перенесено після початку війни в Україні.

Раніше стало відомо, що американська співачка кубинського походження Каміла Кабельо виступить на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Стад де Франс".

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