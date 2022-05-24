28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
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На мяче финала Лиги чемпионов написали украинское слово

Алексей Андрейцев
24 мая, 14:22
Реал и Ливерпуль будут играть 28 мая мячом, на котором написано "мир" на украинском и английском языках

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч для финального матча Лиги чемпионов. На мяче написано слово "мир" на украинском и английском языках.

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Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 28 мая, на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа. Трофей разыграют Реал и Ливерпуль.

Вот так выглядели мячи финала Лиги чемпионов разных лет:

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Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако был перенесен после начала войны в Украине.

Ранее стало известно, что американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов на стадионе "Стад де Франс".

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