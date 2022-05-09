Звезда X-Factor споет перед финалом Лиги чемпионов в Париже

Камила Кабельо выступит на церемонии открытия, которая пройдет 28 мая на стадионе "Стад де Франс" перед матчем Реал – Ливерпуль

Камила споет на "Стад де Франс" / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов на стадионе "Стад де Франс" 28 мая. В решающем матче сойдутся Реал и Ливерпуль.

В полуфинале Реал в дополнительное время обыграл Манчестер Сити.

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А Ливерпуль добыл волевую победу над Вильярреалом.

"Я буду очень рада выйти на сцену перед финалом Лиги чемпионов в Париже! Я намерена устроить по-настоящему особенное шоу, объединив дух моего латинского наследия и чувство единения любителей музыки и спорта во всем мире. Не могу дождаться", – прокомментировала будущее выступление Камила.

Финал этого года будет транслироваться более чем в 200 странах и территориях по всему миру. Кабельо выйдет на поле примерно за 10 минут до того, как начнется самая важная игра нынешнего сезона в европейском клубном футболе.

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I'm excited to announce that I'll be performing at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony presented by @PepsiGlobal#PepsiShow. Ive got lots of surprises in store for you . pic.twitter.com/ixTKh6DdhY — camila (@Camila_Cabello) May 9, 2022

Камиле – 25 лет. Она родилась в Гаване, но в детстве с родителями переехала в США. Получила известность после участия в телевизионном шоу X-Factor в 2012 году.

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Дебютный студийный альбом Camila (2018) сразу попал на первое место в американском хит-параде Billboard 200.

21 июня 2019 года Кабельо вместе с канадским певцом Шоном Мендесом выпустили сингл и видеоклип Senorita, который занял второе место в американском хит-параде Billboard Hot 100.

В 2021 году Камила Кабельо сыграла главную роль в музыкальном фильме "Золушка".