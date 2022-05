Звезда X-Factor споет перед финалом Лиги чемпионов в Париже

Американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов на стадионе "Стад де Франс" 28 мая. В решающем матче сойдутся Реал и Ливерпуль.

В полуфинале Реал в дополнительное время обыграл Манчестер Сити.

А Ливерпуль добыл волевую победу над Вильярреалом.

Финал этого года будет транслироваться более чем в 200 странах и территориях по всему миру. Кабельо выйдет на поле примерно за 10 минут до того, как начнется самая важная игра нынешнего сезона в европейском клубном футболе.

I'm excited to announce that I'll be performing at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony presented by @PepsiGlobal#PepsiShow. Ive got lots of surprises in store for you . pic.twitter.com/ixTKh6DdhY