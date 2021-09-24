24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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На матч України у відборі на ЧС-2022 зупинили продаж квитків: що буде з поєдинком

Олександр Трикіша
24 вересня, 19:10
У зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в Україні продаж квитків на відбірковий матч на ЧС-2022 між Україною та Боснією і Герцеговиною тимчасово припинений

Стадіон "Арена Львів" у Львові / Фото: Facebook

У четвер по всій країні було встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

У зв'язку з цим в УАФ вирішили простежити за динамікою захворюваності, після чого прийняти рішення про відновлення продажу квитків.

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Самому ж поєдинку скасування не загрожує. УАФ зазначає, що всі квитки, придбані раніше, дійсні.

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Матч Україна – Боснія і Герцеговина пройде у Львові на "Арені Львів" 12 жовтня, початок – о 21:45.

Після п'яти матчів Україна займає друге місце у відбірковій групі D, маючи в своєму активі п'ять очок. Боснія і Герцеговина зіграла чотири гри і заробила три бали.

Раніше ми писали, що Петраков повернув до збірної основного голкіпера Динамо. Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України вніс перші зміни на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

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