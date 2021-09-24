На матч Украины в отборе на ЧМ-2022 остановили продажу билетов: что будет с поединком

Стадион "Арена Львов" во Львове / Фото: Facebook

В четверг по всей стране был установлен желтый уровень эпидемической опасности.

В связи с этим в УАФ решили проследить за динамикой заболеваемости, после чего принять решение о возобновлении продажи билетов.

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Самому же поединку отмена не грозит. УАФ отмечает, что все билеты, приобретенные ранее, действительны.

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Матч Украина – Босния и Герцеговина пройдет во Львове на "Арене Львов" 12 октября, начало – в 21:45.

После пяти матчей Украина занимает второе место в отборочной группе D, имея в своем активе пять очков. Босния и Герцеговина сыграла четыре игры и заработала три балла.

Ранее мы писали, что Петраков вернул в сборную основного голкипера Динамо. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины внес первые изменения на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.