24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
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На матч Украины в отборе на ЧМ-2022 остановили продажу билетов: что будет с поединком

Александр Трикиша
24 сентября, 19:10
В связи с изменением эпидемиологической ситуации в Украине продажа билетов на отборочный матч на ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной временно приостановлена

Стадион "Арена Львов" во Львове / Фото: Facebook

В четверг по всей стране был установлен желтый уровень эпидемической опасности.

В связи с этим в УАФ решили проследить за динамикой заболеваемости, после чего принять решение о возобновлении продажи билетов.

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Самому же поединку отмена не грозит. УАФ отмечает, что все билеты, приобретенные ранее, действительны.

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Матч Украина – Босния и Герцеговина пройдет во Львове на "Арене Львов" 12 октября, начало – в 21:45.

После пяти матчей Украина занимает второе место в отборочной группе D, имея в своем активе пять очков. Босния и Герцеговина сыграла четыре игры и заработала три балла.

Ранее мы писали, что Петраков вернул в сборную основного голкипера Динамо. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины внес первые изменения на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022.

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