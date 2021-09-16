Сборная Украины падает в рейтинге! Вот вам цена последних секунд

Украина - Франция. Ничья с чемпионами мира / Фото: Getty Images
После отборочных и товарищеских поединков в сентябре, Международная федерация футбола оновила свой рейтинг национальных команд. Сборная Украины продолжила падение.
В этом месяце подопечные Александра Петракова сыграли три поединка. И три ничьи. При том, что наши упустили победу над Казахстаном и Чехией, пропустив голы на последних секундах.
- Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – Украина – 2:2
- Отбор на ЧМ-2022. Франция – Украина – 1:1
- Товарищеский матч. Чехия – Украина – 1:1
В итоге наша команда потеряла две позиции и сейчас занимает 27-е место. Между Японией и Сербией.
ТОП-10 СБОРНЫХ МИРА
- Бельгия
- Бразилия
- Англия
- Франция
- Италия
- Аргентина
- Португалия
- Испания
- Мексика
- Дания
В первой десятке произошли небольшие изменения. В лидерах остались бельгийцы. Англия обошла Францию, Португалия – Испанию, и появилась Дания.