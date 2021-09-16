Сборная Украины падает в рейтинге! Вот вам цена последних секунд

Три ничьи в сентябре сказались на показателях команды Александра Петракова. Наша сборная потеряла два места в рейтинге ФИФА

Украина - Франция. Ничья с чемпионами мира / Фото: Getty Images

После отборочных и товарищеских поединков в сентябре, Международная федерация футбола оновила свой рейтинг национальных команд. Сборная Украины продолжила падение.

В этом месяце подопечные Александра Петракова сыграли три поединка. И три ничьи. При том, что наши упустили победу над Казахстаном и Чехией, пропустив голы на последних секундах.

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В итоге наша команда потеряла две позиции и сейчас занимает 27-е место. Между Японией и Сербией.

ТОП-10 СБОРНЫХ МИРА

Бельгия Бразилия Англия Франция Италия Аргентина Португалия Испания Мексика Дания

В первой десятке произошли небольшие изменения. В лидерах остались бельгийцы. Англия обошла Францию, Португалия – Испанию, и появилась Дания.