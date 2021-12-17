На очах у сина: відому актрису застрелили, поки вона чекала дитину з футбольного тренування

Таня Мендоса застрелена на очах у сина / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагедія сталася в той момент, коли Мендоса разом з іншими батьками чекала на свою дитину з футбольного тренування.

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Несподівано до неї під'їхали двоє підозрюваних на мотоциклі. Один із них кілька разів вистрілив у зірку, потім ударив її в обличчя, після чого злочинці швидко зникли з місця злочину.

Актриса померла на місці, незважаючи на зусилля медиків, які оперативно прибули на допомогу. dailystar.co.uk.

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Цікаво, що 2010 року Мендоса разом з маленьким сином та чоловіком стала жертвою викрадення. Їх схопила та побила озброєна банда, але через кілька годин їх відпустили.

Пізніше банда зв'язалася з Мендосою і зажадала грошей. Також актриса скаржилася, що почала отримувати погрози на свою адресу.

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Таня Мендоса набула популярності на батьківщині після зйомок у серіалі La mera Reyna del sur 2003 року. Також вона випустила кілька хітових за місцевими мірками альбомів.