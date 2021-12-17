17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

На глазах у сына: известную актрису застрелили, пока она ждала ребенка с футбольной тренировки

Александр Трикиша
17 декабря, 12:14
Звездная мексиканская актриса и певица Таня Мендоса погибла в городе Куэрнавака в результате нападения неизвестных. Зарубежные СМИ сравнили смерть актрисы с казнью

Таня Мендоса застрелена на глазах у сына / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедия произошла в тот момент, когда Мендоса вместе с другими родителями ждала своего ребенка с футбольной тренировки.

Читайте также: Жесть из России: подростки зарезали бойца MMA

Реклама

Неожиданно к ней подъехали двое подозреваемых на мотоцикле. Один из них несколько раз выстрелил в звезду, затем ударил ее в лицо, после чего преступники быстро скрылись с места преступления.

Актриса скончалась на месте, несмотря на усилия медиков, оперативно прибывших на помощь, сообщает dailystar.co.uk.

Реклама

Интересно, что в 2010 году Мендоса вместе с маленьким сыном и мужем стала жертвой похищения. Их схватила и избила вооруженная банда, но спустя несколько часов их отпустили.

Позже банда связалась с Мендосой и потребовала денег. Также актриса жаловалась, что начала получать угрозы в свой адрес.

Реклама

Таня Мендоса обрела популярность на родине после сьемок в сериале La mera Reyna del sur в 2003 году. Также она выпустила несколько хитовых по местным меркам альбомов.