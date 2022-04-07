На це можна дивитися безкінечно. Чудо-гол українця у Латвії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Владлен Юрченко разом із іншими українськими гравцями ФК Рига підтримують країну, що футболісти неодноразово довели виходячи із синьо-жовтими прапорами на матчі чемпіонату Латвії.

Юрченко та Філіпов з прапорами України

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Нові емоції українським уболівальникам Владлен Юрченко подарував у черговому поєдинку латвійського чемпіонату. Півзахисник не залишив жодного шансу голкіперу суперника після виконання штрафного. Це дебютний м'яч Владлена у складі нової команди. Диво-гол українця започаткував успіх ФК Риги у матчі проти Спартаксу. Команда Юрченка, Філіппова та Вакулка перемогла у підсумку 3:0.

У головному європейському клубному турнірі Лізі Чемпіонів зіграно перші матчі 1/4 фіналу. Головна сенсація ігрового тижня – поразка Баварії від Вільярреалу .

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Малиновський святкує гол у ворота Байєра / Фото: REUTERS

Сьогодні продовжить боротьбу за трофей Ліги Європи українець Руслан Малиновський. Його Аталанта протистоятиме РБ Лейпциг.