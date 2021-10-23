23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
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На це боляче дивитися. Українська біатлоністка знівечила собі обличчя

Андрій Трофімов
23 жовтня, 10:30
Під час тренування в Італії Ганна Кривонос сильно впала на лижероллерній трасі. Обійшлося без переломів і біатлоністка незабаром продовжить готуватися до сезону

Переможниця юніорського чемпіонату світу Ганна Кривонос

Українська біатлоністка Ганна Кривонос отримала страшні травми обличчя на тренуванні в італійському Лівіньо. Наша спортсменка впала на лижероллерному тренуванні. Аню доставили в лікарню, де їй наклали кілька швів.

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Подробиці інциденту XSPORT.ua розповів старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец.

"На 10-кілометровій лижероллерній трасі є ділянка зі спуском, в кінці якого не дуже якісне покриття. Аня або не помітила цю вибоїну, або не змогла згрупуватися, внаслідок чого вийшло падіння.

На щастя, руки і ноги вона собі не пошкодила, але дуже сильно зчесала обличчя. Їй навіть наклали кілька швів в місцевій лікарні. Також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи", – заявив Велепец.

Ганні Кривонос 24 роки. Вона переможниця юніорського чемпіонату світу 2015 року. Ще два рази вигравала срібло і раз бронзу на ЧС.

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