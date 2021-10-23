На це боляче дивитися. Українська біатлоністка знівечила собі обличчя

Українська біатлоністка Ганна Кривонос отримала страшні травми обличчя на тренуванні в італійському Лівіньо. Наша спортсменка впала на лижероллерному тренуванні. Аню доставили в лікарню, де їй наклали кілька швів.

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Подробиці інциденту XSPORT.ua розповів старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец.

"На 10-кілометровій лижероллерній трасі є ділянка зі спуском, в кінці якого не дуже якісне покриття. Аня або не помітила цю вибоїну, або не змогла згрупуватися, внаслідок чого вийшло падіння.

На щастя, руки і ноги вона собі не пошкодила, але дуже сильно зчесала обличчя. Їй навіть наклали кілька швів в місцевій лікарні. Також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи", – заявив Велепец.