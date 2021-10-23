23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
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Бенфика --
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Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
2 ноября 22:00
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На это больно смотреть. Украинская биатлонистка изуродовала себе лицо

Андрей Трофимов
23 октября, 10:30
Во время тренировки в Италии Анна Кривонос сильно упала на лыжероллерной трассе. Обошлось без переломов и биатлонистка вскоре продолжит готовиться к сезону

Победительница юниорского чемпионата мира Анна Кривонос

Украинская биатлонистка Анна Кривонос получила жуткие травмы лица на тренировке в итальянском Ливиньо. Наша спортсменка упала на лыжероллерной тренировке. Аню доставили в больницу, где ей наложили несколько швов.

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Подробности инцидента XSPORT.ua рассказал старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

"На 10-километровой лыжероллерной трассе есть участок со спуском, в конце которого не очень качественное покрытие. Аня или не заметила эту выбоину, или не смогла сгруппироваться, вследствие чего получилось падение.

К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всяческие переломы", – заявил Велепец.

Анне Кривонос 24 года. Она победительница юниорского чемпионата мира 2015 года. Еще два раза выигрывала серебро и раз бронзу на ЧМ.

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