На Динамо із новим тренером! Барселона звільнила Кумана після ганебної поразки

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Про це йому повідомив президент Барселони Жоан Лапорта після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у гостьовому матчі 11 туру чемпіонату Іспанії.

Раніше ми писали, що після поразки від Реала (1:2) уболівальники команди напали на автомобіль Кумана.

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Куман очолив Барселону у серпні 2020 року. Під його керівництвом було зіграно 67 матчів, у яких здобуто 40 перемог.

Набравши під керівництвом 58-річного Кумана лише 15 очок у 10 матчах, Барселона наразі посідає 9-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У Лізі чемпіонів Барселона стартувала з двох великих поразок від Баварії (0:3) та Бенфіки (0:3), після чого каталонці на своєму полі з мінімальним рахунком 1:0 виграли у київського Динамо. У наступному турі турніру каталонська команда зіграє у Києві з підопічними Мірчі Луческу. Матч пройде 2 листопада.

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Найближчий матч Барселони заплановано вже на 30 жовтня на своєму полі проти Алавеса в рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії.