27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

На Динамо із новим тренером! Барселона звільнила Кумана після ганебної поразки

Павло Василенко
28 жовтня, 08:23
Барселона офіційно оголосила про звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера каталонської команди

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Про це йому повідомив президент Барселони Жоан Лапорта після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у гостьовому матчі 11 туру чемпіонату Іспанії.

Раніше ми писали, що після поразки від Реала (1:2) уболівальники команди напали на автомобіль Кумана.

Реклама

Куман очолив Барселону у серпні 2020 року. Під його керівництвом було зіграно 67 матчів, у яких здобуто 40 перемог.

Набравши під керівництвом 58-річного Кумана лише 15 очок у 10 матчах, Барселона наразі посідає 9-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У Лізі чемпіонів Барселона стартувала з двох великих поразок від Баварії (0:3) та Бенфіки (0:3), після чого каталонці на своєму полі з мінімальним рахунком 1:0 виграли у київського Динамо. У наступному турі турніру каталонська команда зіграє у Києві з підопічними Мірчі Луческу. Матч пройде 2 листопада.

Реклама

Найближчий матч Барселони заплановано вже на 30 жовтня на своєму полі проти Алавеса в рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії.

Читайте також: