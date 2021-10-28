27 октября 17:00
Мариуполь 1
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец 0
Шахтер 3
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
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Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Зальцбург --
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На Динамо с новым тренером! Барселона уволила Кумана после позорного поражения

Павел Василенко
28 октября, 08:23
Барселона официально объявила об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера каталонской команды

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Об этом ему сообщил президент Барселоны Жоан Лапорта после поражения от Райо Вальекано (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.

Ранее мы писали, что после поражения от Реала (1:2) болельщики команды напали на автомобиль Кумана.

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Куман возглавил Барселону в августе 2020 года. Под его руководством было сыграно 67 матчей, в которых одержаны 40 побед.

Набрав под руководством 58-летнего Кумана лишь 15 очков в 10 матчах, Барселона в настоящее время занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В Лиге чемпионов Барселона стартовала с двух крупных поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3), после чего каталонцы на своем поле с минимальным счетом 1:0 выиграли у киевского Динамо. В следующем туре турнира каталонская команда сыграет в Киеве с подопечными Мирчи Луческу. Матч пройдет 2 ноября.

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Ближайший матч Барселоны запланирован уже на 30 октября — на своем поле против Алавеса в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

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