На ЧС-2022 заборонять продаж алкоголю на стадіонах. Де можна буде пити пиво

На стадіонах ЧС-2022 не можна буде випити пиво

Цієї зими в Катарі має пройти чемпіонат світу з футболу. Мундіаль обіцяє стати унікальним у багатьох сенсах саме через країну, яка його прийме.

ЧС-2022 стане першим в історії, який пройде взимку та прийме його мусульманська країна. Цей аспект робить дискомфорт для представників інших країн під час турніру.

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Наприклад, іноземців судитимуть за секс на одну ніч. Ще одне обмеження торкнеться алкогольних напоїв. Як повідомляє Reuters, під час матчів ЧС-2022 на стадіонах не продаватимуться пиво та інші алкогольні напої.

Зазначимо, що у Катарі заборонено вживати алкоголь у громадських місцях. Єдиним винятком є деякі готелі та клуби. Щоправда, заради мундіалю місцева влада зробить виняток і дозволить продаж пива у фан-зонах біля стадіонів.

Нагадаємо також, що у Катарі вирішили селити вболівальників у пустелях. Чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Україна на турнір не потрапила, програвши у фіналі плей-офф відбору Уельсу.