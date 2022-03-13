Думки про Батьківщину. Український чемпіон світу закликав зупинити війну

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Українські спортсмени, які продовжують активну професійну діяльність, не залишають поза увагою громадськість за кордоном і приєднуються до акцій та протестів. У Німеччині, слідом за дружиною Віталія Кличка Наталією, на мітинг проти війни Росії в Україні вийшов Данило Сікан разом зі своєю дівчиною.

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

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Орендований у донецького Шахтаря форвард нині виступає у другій Бундеслізі за команду Ганза з міста Ростока. Саме тут молода пара підтримала своїх співвітчизників. Данило Сікан вийшов на акцію з синьо-жовтим плакатом у руках, на якому заявив про свою позицію: ні війні в Україні!

Такі акції відбуваються і в інших країнах світу. У Великій Британії бере активну участь у протестах легенда українського футболу Андрій Шевченко.

Підтримують українців і на тенісних кортах США.