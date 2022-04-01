Ми відновимо країну та повернемося до змагань, але зараз головне перемогти у війні Росію – гендиректор ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін
Війна Росії проти України поставила наш футбол на паузу. Чемпіонат призупинено, а збірна України зіграє у відборі на ЧС-2022 вже у червні.
Тим часом клуби активно допомагають нашій країні. Генеральний директор футбольного клубу Шахтар Сергій Палкін у ході телемарафону FREEDOM заявив, що клуб братиме активну участь у відновленні країни після перемоги у війні.
"Наш президент Рінат Ахметов заявляв, що готовий вкласти всі сили та кошти у відновлення України. Футбольний клуб також стане частиною цього процесу, і я впевнений, що ми зможемо досить швидко відновити все".
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Коментуючи поточну діяльність клубу, він зазначив, що основні зусилля зосереджені на допомозі української армії та українцям, які постраждали від війни.
"Ми починаємо проводити благодійні матчі. Усі кошти направлятимемо армії та українцям. Говорити про якісь змагання немає сенсу. Нині головне завдання перемогти Росію у війні".