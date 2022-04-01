Ми відновимо країну та повернемося до змагань, але зараз головне перемогти у війні Росію – гендиректор ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін

Війна Росії проти України поставила наш футбол на паузу. Чемпіонат призупинено, а збірна України зіграє у відборі на ЧС-2022 вже у червні.

Тим часом клуби активно допомагають нашій країні. Генеральний директор футбольного клубу Шахтар Сергій Палкін у ході телемарафону FREEDOM заявив, що клуб братиме активну участь у відновленні країни після перемоги у війні.

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"Наш президент Рінат Ахметов заявляв, що готовий вкласти всі сили та кошти у відновлення України. Футбольний клуб також стане частиною цього процесу, і я впевнений, що ми зможемо досить швидко відновити все".

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Коментуючи поточну діяльність клубу, він зазначив, що основні зусилля зосереджені на допомозі української армії та українцям, які постраждали від війни.