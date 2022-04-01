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Мы восстановим страну и вернемся к соревнованиям, но сейчас главное победить в войне Россию – гендиректор ФК Шахтер

Анатолий Дерека
1 апреля, 07:30
Сергей Палкин рассказал о деятельности Шахтера во время войны, а также заверил в быстром восстановлении инфраструктуры после победы в ней

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин

Война России против Украины поставила наш футбол на паузу. Чемпионат приостановлен, а сборная Украины сыграет в отборе на ЧМ-2022 уже в июне.

Тем временем, клубы активно помогают нашей стране. Генеральный директор футбольного клуба Шахтер Сергей Палкин в ходе телемарафона FREEDOM заявил, что клуб будет принимать активное участие в восстановление страны после победы в войне.

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"Наш президент Ринат Ахметов заявлял, что готов вложить все силы и средства в восстановление Украины. Футбольный клуб также станет частью этого процесса, и я уверен, что мы сможем достаточно быстро все восстановить".

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Комментируя текущую деятельность клуба, он отметил, что основные усилия сосредоточены на помощи украинской армии и украинцам пострадавшим от войны.

"Мы начинаем проводить благотворительные матчи. Все средства будем направлять армии и украинцам. Говорить о каких-то соревнованиях нет смысла. Сейчас главная задача победить Россию в войне".