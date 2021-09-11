11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00 Відео
Металіст 1925 0
Динамо 2
11 вересня 19:30 Відео
Шахтар 2
Дніпро-1 0
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

"Ми точно спробуємо: Зеленський хоче втілити свою дитячу мрію

Андрій Трофімов
11 вересня, 22:40
Президент України Володимир Зеленський в черговий раз заговорив про намір провести в Україні Олімпійські ігри. Він назвав це своєю дитячою мрією

Володимир Зеленський мріє про Олімпіаду в Україні / Фото: REUTERS

Глава країни відвідав захід з нагоди 30-го ювілею Національного олімпійського комітету, де також був присутній глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Пані та панове, новий девіз Олімпійських ігор: швидше, вище, сильніше – разом. Віримо, що разом ми дійсно досягнемо своєї мрії.

Велика мрія, напевно, є у кожного з дитинства, і ця мрія – Олімпіада в Україні. Я дуже в це вірю і дуже цього хочу. Упевнений, що наша велика країна заслуговує стати господинею Олімпійських ігор.

У меншій мірі як земля, де народився перший член МОК – друг Кубертена Олексій Бутовський з Полтавщини.

Володимир Зеленський хоче провести в Україні Олімпіаду / Фото: president.gov.ua

Так, Олімпіада в Україні – це не просте, а дуже складне завдання. У такі моменти я згадую слова важкоатлетів, мій батько – майстер спорту з важкої атлетики, і вони кажуть: "Підняти завжди нелегко, легко не спробувати і піти".

Так що відносно Олімпійських ігор – ми спробуємо, точно спробуємо", – цитує Зеленського tribuna.com.

А потім Євген Кошовий сказав: "Містер Бах – ви були моїм улюбленим фехтувальником, ви мій – улюблений президент". Далі звертаючись до Зеленського: "Я зробив все що міг, далі ви самі".

Раніше в Україні заявляли про намір поборотися за проведення Олімпіади в 2030 році або 2032 році.

Реклама