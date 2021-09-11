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"Мы точно попробуем: Зеленский хочет воплотить свою детскую мечту

Андрей Трофимов
11 сентября, 22:40
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заговорил о намерении провести в Украине Олимпийские игры. Он назвал это своей детской мечтой

Владимир Зеленский мечтает об Олимпиаде в Украине / Фото: REUTERS

Глава страны посетил мероприятие по случаю 30-го юбилея Национального олимпийского комитета, где также присутствовал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Дамы и господа, новый девиз Олимпийских игр: быстрее, выше, сильнее – вместе. Верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты.

Большая мечта, наверно, есть у каждого с детства, и эта мечта – Олимпиада в Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр.

В меньшей мере как земля, где родился первый член МОК – друг Кубертена Алексей Бутовский из Полтавщины.

Владимир Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду / Фото: president.gov.ua

Да, Олимпиада в Украине – это не простая, а очень сложная задача. В такие моменты я вспоминаю слова тяжелоатлетов, мой отец – мастер спорта по тяжелой атлетике, и они говорят: "Поднять всегда нелегко, легко не попытаться и уйти".

Так что касательно Олимпийских игр – мы попробуем, точно попробуем", – цитирует Зеленского tribuna.com.

А затем Евгений Кошевой сказал: "Мистер Бах – вы были моим любимым фехтовальщиком, вы мой – любимый президент". Далее обращаясь к Зеленскому: "Я сделал все что мог, далее вы сами".

Ранее в Украине заявляли о намерении побороться за проведение Олимпиады в 2030 году или 2032 году.

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